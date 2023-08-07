أمير القصيم لـ"الوفد": أرض الكنانة غالية علينا

أعرب الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم عن إعتزازة بمصر، وقال أثناء تدشينه لكرنفال التمور اليوم الإثنين إن "أرض الكنانة غالية علينا ".

الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم

تصريحات الأمير جاءت فى أعقاب رده على سؤال لفتوح الشاذلى مراسل الوفد بالمملكة حول فكرة إنشاء أكاديمية للتمور بالقصيم.

أكد الأمير أهمية العلم فى تطور الصناعات، وأشار إلى أن الأكاديمية ستساهم فى تطوير صناعة وتسويق التمور بالقصيم، وأعلن الإنتهاء من إعداد دراسة إنشاء الأكاديمية بالتشاور والتنسيق مع جامعة القصيم وأساتذة كليات الزراعة.

وحول دعم الصناعات التحويلية فى مجال التمور بالقصيم أكد الأمير ضرورة تحقيق التكامل فى مختلف مراحل التصنيع والتسويق.

كان أمير منطقة القصيم قد دشن اليوم كرنفال التمور الذي يعد الأول من نوعه فى العالم والذى يستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليار ريال.

يأتى ذلك فى ظل تحقيق المملكة لطفرة فى صادرات التمور خلال الربع الأول من العام الحالى وبارتفاع تجاوز 566 مليون ريال.