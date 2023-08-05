خلافات زوجية .. مريض نفسي يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل مريض نفسي في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد . ا . ع . ا" 27 سنة عامل ومقيم ببندر طما دائرة المركز مصاباً حالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفـي عقب وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة والفحص افاد كلا من :- والده "أحمد . ع . ا . س" 64 سنة سائق توك توك وزوجته "إيمان . ع . م . ا" 24 سنة ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال لسوء حالته النفسية بسبب خلافات زوجية وأضافا بأنه يعاني من مرض نفسي عصبي ويتابع علاجياً وقدما ما يفيد ذلك ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا وجود شبهة جنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .