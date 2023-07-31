صاحب المركز الأول بالثانوية العامة علمي رياضة: "أنا مش مصدق نفسي"

أعرب الطالب باسل محمد محمد بكر شعيب، من دمياط، صاحب المركز الأول على مستوى الجمهورية للثانوية العامة، بمجموع 407 درجات من الإجمالي الكلي 410، عن سعادته وفرحته الغامرة بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقال شعيب في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية، إنني لم أصدق حتى الآن النتيجة وتلقيتها بفرحة وسعادة أنا وأسرتي، وسجدت على الأرض شكرًا لله على التوفيق والنجاح الذي منحني إياه وتفوقي على زملائي وتقدمي في أهم مرحلة دراسية والتي سوف يتحدد مستقبلي الجامعي عليها.

الاول على الجمهورية علمي رياضة

وأكد صاحب المركز الأول علمي رياضة، على أنه وقت ما تم الاتصال به من وزيرالتربية والتعليم خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ليبغله بنجاحة وتفوقه وحصوله على المركز الأول علمي رياضة، الأمر الذي دخل عليه وعلى أسرته بانشراح الصدر بعد تعب وارهاق طال لمدة عام كامل من المذاكرة والكد والعرق وسهر الليالي والتركيز في كل المواد العلمية.

وأضاف باسل شعيب، أنه جاء صباح اليوم إلى مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وقابل وزير التربية والتعليم وقام الوزير بالترحيب به وتكريمه والتقاط الصور التذكارية معًا.

وتابع أنا لم أقرر حتى الآن أسم الكلية التي أنوي الالتحاق بها، حيث أنني صاحب المركز الأول على مستوى الجمهورية بشعبة العلمي رياضة، وجميع الكليات العلمية أمامي، وأمامي وقت لدراسة كل كلية والبحث عنها لكي أقرر ما هي الكلية التي تتوافق معي ومع طموحي العملي.