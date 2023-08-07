تشافي يكشف موقفه من عودة نيمار لـ برشلونة

يفكر الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة مرة أخري لبرشلونة الإسباني، بعد الهجوم الجماهيري على اللاعب خلال الموسم الماضي.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، لينتقل لباريس سان جيرمان، في صدمة كبري لجماهير البلوجرانا، خاصة وأن اللاعب كان يقدم مستويات كبيرة مع الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، أبدى موقفه من عودة نيمار المحتملة للبارسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن المدرب الإسباني يعلم جيدًا الإمكانيات الفنية التي يمتلكها نيمار، لكنه يضع مصلحة الفريق دائمًا في مقدمة تفكيره.

وأشارت إلى أن تشافي يعلم جيدًا أن عودة نيمار للبلوجرانا ستؤثر على غرفة الملابس، مما يتسبب في حالة من الانقسام بين اللاعبين، وهذا لا يريده أن يحدث مدرب برشلونة في فريقه.

كما أكدت التقارير أن راتب نيمار مع باريس مرتفع للغاية ولن يستطيع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن يلتزم به، في ظل معاناة الفريق المادية.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية صعبة، حيث يواجه الفريق الكتالوني صعوبة في تسجيل لاعبيه في الرابطة الإسبانية.