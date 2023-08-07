إصابة زوجين في حادث سيارة مروع على طريق السنبلاوين

تعرض زوجان لإصابات متفرقة بالجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكى كانا يستقلانها على طريق السنبلاوين الزهايرة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى السنبلاوين لعمل الإسعافات اللازمة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بانقلاب سيارة ملاكى أمام قرية الزهايرة، وإصابة زوجين.

سرعان ما انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة محمد ك.ش. 40 عاما، وزوجته فايزة ش.إ. 35 عاما، مقيمان بقرية منشأة صبرى أبو علم التابعة لمركز تمى الأمديد.

وتبين أن الحادث وقع على إثر اختلال عجلة القيادة، ما تسبب فى انقلاب السيارة، وجرى نقل المصابين لمستشفى السنبلاوين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.