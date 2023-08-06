14مصابا في انقلاب ميكروباص شمال البحر الأحمر

شهد طريق الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 20 مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا عصر اليوم وقد وقع الحادث شمال مدينة رأس غارب، حيث كانت السيارة في طريقها إلى المدينة.

وكان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة حول وقوع الحادث، فتم الاستجابة على الفور بإرسال 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن طريق الزعفرانة الغردقة يشهد يوميا أكثر من حادث وأن الحوادث المرورية تشكل تحديًا كبيرًا في العديد من المناطق ويجب على جميع السائقين اتباع قواعد السلامة والانتباه للطريق أثناء القيادة، للحد من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.