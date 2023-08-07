أردوغان يتعهد بخفض مُؤشر التضخم في تركيا مُجددًا

تعهد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، بخفض مُؤشر التضخم في بلاده مرة أخرى إلى أقل من 10%، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقال أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة: "بذلنا قصارى جهودنا من أجل تخفيض مؤشر التضخم، الذي حققنا إنجازات مهمة في مواجهته"، مضيفا "سنقوم بخفض مؤشر التضخم مرة أخرى لأقل من 10%".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان التضخم في تركيا يصل إلى 50 و60% في المئة"، مؤكدا على العمل لزيادة فرص النمو الاقتصادي.

معهد الإحصاء التركي

يُذكر أن معهد الإحصاء التركي أفاد في وقت سابق بأن التضخم في تركيا تسارع في شهر يوليو الماضي إلى 47.8% بزيادة نسبتها 9.6% عن شهر يونيو الماضي.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع الشهر الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50%، وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، اعتبررجب طيب أردوغان، أن وقف النيجر لتصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن بلاده تتفق مع روسيا في نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة.

وأوضح الرئيس التركي أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور تركيا خلال الشهر الجاري.