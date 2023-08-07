يستعد فريق ليفربول بقيادة نجمنا الدولي محمد صلاح لخوض مواجهة ودية أخيرة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره دارمشتات الألماني وديًا، في أخر استعدادات الريدز للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية الليلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ودارمشتات، على ملعب ديبديل والذي يقع في بريستون بإنجلترا في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة والسعودية.

وأعلن ليفربول إذاعة مباراة اليوم عبر القناة الرسمية للنادي (LFCTV).

ويستعد فريق ليفربول لإفتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة تشيلسي، يوم 13 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن ينهي الريدز معسكر التحضيري عقب مباراة اليوم، لتكون المباراة الودية الخامسة له بعدما لعب الريدز 4 مباريات ودية قبل ذلك، كان آخرها ضد بايرن ميونخ الألماني وخسرها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن فاز على ليستر سيتي بالأربعة وتعادل مع فورث وانتصر على كارلسروه.