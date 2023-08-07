محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في ودية دارمشتات الليلة

يستعد النجم المصري محمد صلاح لبدء الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بتحديات مختلفة، بعدما لم يكن في أفضل حال الموسم الماضي نتيجة لما تعرض له فريقه ليفربول من إخفاق وتراجع مستوي.

وكان محمد صلاح قد فقد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الأخر بعدما سيطر عليه النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بالبطولة مع فريقه.

ويختتم فريق ليفربول مساء اليوم مبارياته الودية بمواجهة دارمشتات، قبل أن يفتتح موسمه الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة تشيلسي، يوم 13 أغسطس الجاري.

تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة دارمشتات

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - سوزوبوسلاي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونيز

موعد مباراة ليفربول ودارمشتات الودية الليلة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ودارمشتات، على ملعب ديبديل والذي يقع في بريستون بإنجلترا في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة والسعودية.