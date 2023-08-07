نيمار يضغط على باريس للرحيل لـ برشلونة

يضغط البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على إدارة ناديه من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار أبلغ إدارة ناديه بعدم رغبته في الاستمرار مع البي أس جي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن اللاعب لديه رغبة قوية في العودة مرة أخري لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن الفريق العاصمي مع نهاية الموسم الماضي لإنتر ميامي الأمريكي.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي البرازيلي ندم بشدة على قراره بالرحيل عن البارسا، والذي اتخذه خلال صيف 2017، حيث تواصل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية من أجل العودة للبلوجرانا مرة أخري.

وكانت عدد من جماهير باريس سان جيرمان قد طالبت نيمار جونيور خلال الموسم الماضي بالرحيل عن النادي، بعد تجمعهم أمام منزله، مما جعل اللاعب يشعر بالغضب من تصرف عشاق البي أس جي.

ويخشى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، من رحيل نيمار، حيث يضغط زميله مبابي على إدارة النادي العاصمي من أجل الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

وكان نيمار قد انتقل لباريس سان جيرمان في صيف 2017، بعدما استغل ناصر الخليفي، رئيس النادي، الشرط الجزائي والمُقدر بـ 222 مليون يورو، ليدفعه لإدارة البلوجرانا ويضم اللاعب.