مركبة وبدلة للفضاء.. اختراعات طلاب كلية علوم الملاحة

قدرة عالية من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، على تصميم وتنفيذ عدد من النماذج بالاعتماد على الاستشعار عن بعد والذكاء الصناعي، في إنتاج مشروعات تخرج لديها القدرة على إضافة كبيرة للمجتمع للعمل في الفضاء.

ابتكارات طلاب كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء ببني سوف

وكانت مشروعات التخرج عبارة عن، بدلة للفضاء ونموذج لرصد أمراض النباتات الزراعية، وتصميم وتنفيذ روڤر للفضاء لاستكشاف الكواكب، ولهذه المشروع الأثر الكبير ومنها من تساعد البشرية في الوصول للفضاء، كبدلة الفضاء الذي يرتديها رائد الفضاء في مركبة الفضاء، والتي توفر له الحماية الكاملة، بالإضافة إلى روفر للتجول في الفضاء ورصد الكواكب.

بدلة الفضاء

كما أن مجموعة من الطلاب كانوا لهم القدرة على تصميم أول نموذج لنظام استشعار عن بعد قائم على الذكاء الصناعي لرصد أمراض النباتات الزراعية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الزراعية، عبارة عن دَمْجُ قوَّةِ الِاسْتِشْعارِ عَنْ بُعْدِ وَالذَّكَاءِ اَلِاصْطِناعيِّ لِتَطْوِيرِ طُرُقِ مُتابَعَةِ وَتَحْليلِ حالَة النَّباتِ.

(Cable - driven parallel robot)ويَتَمَيَّزُ هذا النموج لنظتم استشعار عن بعد، بِالْقُدْرَةِ عَلَى العَمَلِ لِفَتَراتٍ طَويلَةٍ وَتَغْطيَةِ مِساحاتٍ واسِعَةٍ مَعَ مُقاوَمَةِ الظُّروفِ المُناخيَّةِ القاسيَةِ حَيْثُ يَقومُ بِتَغْطيَةِ اَلرُّقْعَةِ اَلزِّراعيَّةِ المُسْتَهْدَفَةِ لِمُتابَعَةِ حالَةِ النَّباتِ وَجَمْعِ البَيَانَاتِ الضَّروريَّةِ.

وجاء المشروع الثاني، والذي كان عبارة عن تصميم وتنفيذ روڤر للفضاء لاستكشاف الكواكب باستخدام نظام ملاحة آلي بعلوم الملاحة جامعة بني سويف.

والمشروع الثالث جاء عبارة عن تصميم نموذج أول بدلة فضاء على مستوي الجامعات المصرية بعلوم الملاحة جامعة بني سويف .

مشروع نموذج بدلة الفضاء للأنشطه خارج المركبه EVA Spacesuit Prototype يهدف إلى تصميم وبناء نموذج لأول بدلة فضاء مصرية للانشطه خارج المركبه ، ووضع حجر الأسس للأجيال المستقبلية لتطوير وتحسين هذا النوذج .

وتأتي هذه المشروع تحت رعاية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.