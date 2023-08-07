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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشامبرلين يقترب من بشكتاش التركي

تشامبرلين
تشامبرلين

يقترب أوكسلايد تشامبرلين، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، من الانتقال لبشكتاش التركي، بعد رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم الماضي.

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وكان ليفربول قد قدم الشكر لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم تشامبرلين وروبرت فيرمينو وفابينيو، بالإضافة إلى نابي كيتا، ليرحلوا عن الفريق.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطاينة أن تشامبرلين سيسافر خلال الساعات المقبلة، للتفاوض مع بشكتاش التركي.

وأوضحت أن اللاعب سيصل الأراضي التركية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وذلك للوصول لاتفاق بشأن انتقاله لبشكتاش.

ونجح تشامبرلين في حصد عدد من الألقاب القارية والمحلية مع ليفريول، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا بجانب الدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد.

ورحل نجم الريدز السابق عن ليفربول بعد مسيرة امتدت 6 سنوات داخل قلعة "أنفيلد".

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