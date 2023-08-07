4 ليالي لمهرجان الأوبرا الصيفى بدمنهور

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 اغسطس بالساحة الخارجية لمسرح اوبرا دمنهور، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

قال الدكتور خالد داغر، إن المهرجان ياتى ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للاوبرا والهادف الى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر ، واضاف انه تقرر طرح تذاكر العروض باسعار رمزية ومخفضة لجذب اكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعى ، واشار ان الليلة الاولى تشهد حفلا لفريق على مر الاجيال ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات واعمال نجوم زمن الفن الجميل ، مشيرا ان ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو احمد الريانى ، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية والمنشد احمد العمرى وفرقته .