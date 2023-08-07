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الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

استراليا تضرب الدنمارك بثنائية بكأس العالم للسيدات.. فيديو

منتخب استراليا
منتخب استراليا

استطاع منتخب استراليا لسيدات كرة القدم فى تخطى عقبة الدنمارك بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للسيدات.

 

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كأس العالم للسيدات.. إنجلترا تتفادى "المفاجآت" وتقصي نيجيريا بركلات الترجيح

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كأس العالم للسيدات.. اليابان تتفوق على النرويج وتعبر إلى ربع النهائي

 

سجل أهداف المنتخب الاسترالى اللاعبة كايتلين فورد فى الدقيقة 29، واللاعبة هايلي راسو فى الدقيقة 70 من عمر المباراة.

فيديو.. أهداف مباراة استراليا والدنمارك بكأس العالم للسيدات

 

 

و ودع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مونديال السيدات بعد الخسارة على يد نظيره السويد بدور الـ 16 ، بركلات الترجيح.