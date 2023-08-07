استراليا تضرب الدنمارك بثنائية بكأس العالم للسيدات.. فيديو

استطاع منتخب استراليا لسيدات كرة القدم فى تخطى عقبة الدنمارك بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للسيدات.

سجل أهداف المنتخب الاسترالى اللاعبة كايتلين فورد فى الدقيقة 29، واللاعبة هايلي راسو فى الدقيقة 70 من عمر المباراة.

فيديو.. أهداف مباراة استراليا والدنمارك بكأس العالم للسيدات

و ودع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مونديال السيدات بعد الخسارة على يد نظيره السويد بدور الـ 16 ، بركلات الترجيح.