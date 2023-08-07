فريق جامعة كفرالشيخ يحصد المركز الأول فى مسابقة enactus بمصر

فريق جامعة كفرالشيخ الأول على الجامعات المصرية في مسابقة enactus

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، الإثنين، فوز فريق الجامعة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والتأهل لتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا في أكتوبر المقبل في مسابقة "Enactus Egypt".

هنأ رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن فريق الجامعة شارك في التصفيات الأولى مع 58 جامعة وتمت التصفية إلى ٣٣ جامعة وفاز فريق جامعة كفرالشيخ بالمركز الأول بين الـ10 جامعات الأولى بمشروعهم هيرميتيا، إذْ يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وآمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الأسعار في مكونات الأعلاف.

يشار إلى أن فريق جامعة كفرالشيخ قد حصل على المركز الأول في مسابقة شركة أورانچ لريادة الأعمال، و مسابقة بنك القاهرة الـTriple bottom line، ومركز ثان في مسابقة البنك المصري للتنمية والصادرات للتصدير، ومركز ثان في مسابقة شركة چهينة للاستدامة، ومركز ثاني في مسابقة شركة أوراسكوم للابتكار.