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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بتاجر مُخدرات في المنوفية

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالمنوفية بقصد الإتجار.

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كشف تفاصيل جريمة الزاوية الحمراء

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تكثيف الجهود لكشف غموض جريمة السطو وإنهاء حياة شاب بالقليوبية


  تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه وبحوزته  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها على كافة الأرجاء في كل مُحافظات الجمهورية من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وللوصول لحالة الأمن والأمان المثلى.

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