رابطة الأندية تعلن محمد هاني أفضل ظهير أيمن بالدوري هذا الموسم

أعلنت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي، فوز محمد هاني بتصويت الجماهير علي أفضل ظهري أيمن بالدوري المصري هذا الموسم.

محمد هاني

يُذكر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى إتجه لسويسرا لقضاء اجازته هناك، حيث حصل فريق الكرة على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوماً، عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي أقيمت على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وانتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف.

في سياق متصل كشف وليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، أن إدارة الكرة وافقت علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي إقامة المعسكر في النمسا يوم 28 أغسطس الجاري وينتهي يوم 6 سبتمبر بسبب الإجندة الدولية لارتباط المنتخب الوطني يوم 4 سبتمبر لمعسكر مباراة اثيوبيا في التصفيات.

وأضاف أن الفريق سوف يعود للتجمع يوم 23 من أغسطس الجاري لإجراء القياسات والفحوصات الطبية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 3 أسابيع عقب مباراة المصري في دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.