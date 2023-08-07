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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز مُحاكمة مُتهم في "التخابر مع داعش"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولي إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم تامر رمضان عبد الحفيظ بالقضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع داعش "،  لجلسة 18 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. 

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التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقتل 3 فلسطينيين في جنين

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كشف تفاصيل جريمة الزاوية الحمراء


 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

 

 

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