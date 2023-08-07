شكاوى من نتيجة الامتحانات الإلكترونية في مدرسة أوسيم الثانوية

اشتكى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدرسة أوسيم الثانوية المشتركة بمحافظة الجيزة من نتيجة الامتحانات الإلكترونية في الدور الثاني من العام الدراسي 2022-2023.

وناشد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مدرسة أوسيم الثانوية المشتركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل العاجل للتحقيق في نتيجة الدور الثاني بالمدرسة وإنصاف المظلومين.

وقال أولياء أمور طلاب مدرسة أوسيم الثانوية المشتركة إن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية للدور الثاني جاءت سيئة للغاية ولا تعبر عن مستوى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

تضارب نسب النجاح في مدرسة أوسيم الثانوية

ولفت أولياء الأمور إلى وجود تضارب بين النسب الحقيقية للنجاح في المدرسة وبين الأرقام التي صدرت عن إدارة أوسيم التعليمية، لأنه كان ينبغي تنسيب أعداد الناجحين منهم إلى إجمالي المتقدمين، لاستخراج نسبة النجاح بينهم، ولكن هذا لم يحدث - حسب قولهم-

وأوضح أولياء أمور طلاب مدرسة أوسيم الثانوية المشتركة أن الإدارة التعليمية وضعت نسبة نجاح الدورين (الأول والثاني) مع بعضهما، وأن هذه النسبة لا تبين نسبة وأعداد الراسبين الكبيرة في الدور الثاني فقط.

وذكر أولياء الأمور أن نسبة النجاح في مدرسة أوسيم الثانويةبالصف الأول الثانوى: 89.7% مقارنةً بالنسبة المعلنة 98%، والصف الثاني الأدبي: 85.5% مقارنةً بالنسبة المعلنة 93.4%، والصف الثاني العلمي: 55.6% مقارنةً بالنسبة المعلنة 91.6%.

أما في مدرسة خدمات أوسيم الثانوية، فبلغت نسبة النجاح في الصف الأول الثانوي: 37.5% مقارنةً بالنسبة المعلنة 72%، والصف الثاني الثانوي الأدبي: 47.7% مقارنةً بالنسبة المعلنة 70.5%، والصف الثاني العلمي: 38.4% مقارنةً بالنسبة المعلنة 55.6%.

أسماء الطلاب المتقدمين بشكوى من مدرسة أوسيم الثانوية

ومن بين الطلاب المتقدمين بالشكوى من نتيجة الامتحانات الإلكترونية في مدرسة أوسيم الثانوية: هاجر محجوب رمضان، وشهد أشرف أحمد، وداليا سليمان سعيد، ومنة على ناصر، وماجدة علي محمود، وكريمان محمد، وبسنت السيد، ومريم أمين مصطفى، وآية عماد عدلي، وندى أحمد رمضان، ومي رفيق يقوت، ورانبا فريد محمود، وشهد أشرف، ووفاء خالد.

كما تتضمن الشكوى توقيعات الطلاب: ندى شحات، وملك صبحي، ونور سعيد عبد الله، وعمر أيمن سعد، وملك مجدي، وعاصم محمد السيد، ونوران أحمد، ومحمد ناصر، وآية سعيد، ومي صبحي، ومنة الله أحمد، وندى سليمان.