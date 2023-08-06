بدء تسليم شهادات نتيجة الثانوية العامة 2023

بدأت مدارس الثانوية العامة في مختلف أنحاء الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في تسليم شهادات نتيجة الثانوية العامة 2023 على الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة 2023 المؤمنة وتوزيعها على المديريات التعليمية ثم المدارس تمهيدا لتوزيعها على الطلاب اليوم.

أهمية شهادات نتيجة الثانوية العامة 2023

ويحتاج طلاب الثانوية العامة 2023 شهادات النجاح لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، والتي بدأت أمس السبت.

وتحتوي شهادات الثانوية العامة 2023 على الرقم السري الخاص بالتسجيل في تنسيق الجامعات على الموقع الإلكتروني الرسمي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 في الفترة من السبت 5 أغسطس حتى الأربعاء 9 أغسطس الجاري.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

