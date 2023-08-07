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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

متحدث الخارجية السودانية: مصر أقرب الدول للسودان وعلاقتنا معها راسخة

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد إبراهيم، إن العلاقات السودانية المصرية راسخة والتفاهم مع القاهرة أمر مهم جدا للقمة، موجها في الوقت نفسه الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على وقوفهم بجوار الشعب السوداني.

 

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شكري: مبادرة دول جوار السودان دليل على الإرادة الجادة لمساعدة الخرطوم

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شكري يشارك في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

ونوه إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية"، اليوم الاثنين، بأن مصر هي أقرب الدول للسودان والعلاقات الراسخة بين البلدين تؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين،كما أن تفهم مصر بما يدور في السودان هو أمر جيد لذلك رحبنا بهذه القمة .

وتطرق إلى أن حديث مصر عن الدولة السودانية والاهتمام بالمؤسسات يجد قبولا طيبا في نفوس السودانيين لأن مصر هي الأقرب وهي التى تعلم ما يدور في السودان وهذا يجعلنا نترقب ما ينتج عن الاجتماعات دول جوار السودان واجتماعات الآلية الوزارية ونرحب بالتعاون معها، معربا عن تمنيه في أن تصب في تهدئة الأوضاع .

الخارجية السودانية منفتحة على كل المبادرات 

ولفت إلى أن الخارجية السودانية منفتحة على كل المبادرات وهناك تواصل بيينا وبين دول جوار السودان، كما أن هناك تواصلا مع المؤسسات الدولة والأمم المتحدة للحفاظ على السودان وخدمة الشعب السوداني.

وأكد على سيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل خارجي والتعامل مع الأزمة باعتبارها شأنا سودانيا داخليا حتى لا يجرى إعاقة جهود احتوائها وتطويل أمدها.

وأوضح أن دول الجوار تتأثر بما يدور في السودان باعتبارها دولة مؤثرة إقليميا، ونرحب بالتعاون مع دول الجوار في إيجاد آلية مشتركة للتوصل إلى حلول للأزمة.

وتطرق إلى أن قمة جوار السودان، جاءت بعد اجتماع اللجنة الرباعية الإفريقية التي شكلتها (إيجاد)، مؤكدا أن قمة دول الجوار وضعت الأمور في نصابها بالسودان.

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