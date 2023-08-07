شكري: مبادرة دول جوار السودان دليل على الإرادة الجادة لمساعدة الخرطوم

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر حرصت على تيسير التواصل بين الأشقاء السودانيين.

وقال شكري خلال كلمته بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثق عن قمة دول جوار السودان، إن هناك ترقبًا لنتائج الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثق عن قمة دول جوار السودان، وأن تلك المبادرات أكبر دليل على وحدة الهدف لمساعدة السودان للخروج من كوبته.

وتابع أن دول الجوار تقدم كل الدعم لـ السودان، وأن السودان عليهم أن يكونوا على قدر الحدث، وأن يكون هناك تكاتف من أجل أن يعم السلام في السودان، وأن يعود الأمل، وأن يتمسك السودانيون بـ مقدرات بلادهم.

مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلًا على وحدة الهدف

وواصل شكري أن مبادرة دول جوار السودان تمثل دليلًا على وحدة الهدف وصدق النوايا والإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان فى الخروج من كبوته ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.

وأوضح: "اجتماعنا اليوم يأتي لترجمه مقررات قمة القاهرة لدول جوار السودان يوم 13 يوليو الماضي إلى رؤية تنفيذية وخطوات منسقة تسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظًا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها وللحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على دول الجوار".

وتابع شكري قائلا: "إن اجتماع الآلية الوزارية لدول جوار السودان في إنجامينا اليوم تترقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني الذين يئنون ويرتجفون ذعرًا كل يوم تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، مضيفًا أن هذا الشعب لم يكن يومًا طرفًا في هذه الحرب الضروس ولم يكن حتى من مسبباتها، وينظر ملايين الشعب السوداني في الداخل والملايين الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل بأن يكون طوق النجاة في يد مبادرة دول جوار السودان.