عاجل
إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شكري يشارك في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

 صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، سوف يتوجه غدًا الأحد 6 أغسطس الجاري إلى العاصمة التشادية ندجامينا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، التي عقدت يوم 13 يوليو الجاري بالقاهرة.

txt

وزير الخارجية السويدي يتعهد لشكري بدراسة أسباب تكرار حوادث حرق المصحف

txt

سامح شكري يؤكد لنظيره الدنماركي الموقف المصري الرافض لجرائم حرق المصحف

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء خارجية دول الجوار سوف يبحثون فى اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية كافة، وتأثيراتها على الشعب السودانى، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ومقدرات شعبه الشقيق.

مواد متعلقة

وزير الخارجية السويدي يتعهد لشكري بدراسة أسباب تكرار حوادث حرق المصحف

سامح شكري يؤكد لنظيره الدنماركي الموقف المصري الرافض لجرائم حرق المصحف

وزير خارجية الدنمارك يعرب عن أسفه لوقوع حوادث حرق المصحف الشريف

شكري يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز العلاقات الثنائية

الأرصاد تحذر من طقس أغسطس.. الصعيد المتضرر الأكبر

أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة