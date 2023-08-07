مصر الجديدة للإسكان تكشف حقيقة العرض السعودي للاستحواذ عليها

نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تلقيها أي عروض رسمية متضمنة طلب سعودي للاستحواذ على الشركة.

قالت في بيان للبورصة ردًا على استفساراتها بشأن ما يتداول بعنوان (طلب سعودي رسمي للاستحواذ على شركة مصر الجديدة للإسكان بقيمة 400 مليون دولار)، أنها لم تتلق أي عروض شراء

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، آعلنت أمس الأحد عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.