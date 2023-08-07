صفقة الحبوب تتصدر المحادثات المحتملة بين أردوغان وبوتين

أفادت وكالة أنباء تاس الروسية، بأن استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات الشخصية المحتملة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أغسطس الجاري.

صفقة الحبوب

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي- طلب عدم الكشف عن هويته- القول: من الواضح أن إحدى القضايا الرئيسية خلال الزيارة المحتملة للرئيس الروسي (لتركيا) ستكون إحياء صفقة الحبوب.. وسيمكن التقدم في هذا المجال من الحيلولة دون المزيد من الارتفاع في أسعار الحبوب بعد تعليق تنفيذ اتفاقية الحبوب.

وأضاف المصدر أن الوضع الحالي يؤثر على الدول الأكثر احتياجا للمنتجات الزراعية، ويجب حل هذه المشكلة بالتوازي مع التساؤلات التي توجهها روسيا لأطراف الصفقة"، مشيرا إلى أن أنقرة تتوقع التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ولم يكشف المصدر عن المقترحات الملموسة لاستئناف الاتفاقية، التي يناقشها الجانب التركي مع ممثلي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

يذكر أن رئيسي روسيا وتركيا قد أجريا محادثات هاتفية، في 2 أغسطس، اتفقا خلالها على التحضير لاجتماع محتمل، وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل مع تركيا والدول المهتمة الأخرى لتطوير خيارات لتوريد حبوبها إلى الدول المحتاجة.

وانتهت اتفاقية الحبوب، في 17 يوليو، وفي حديثه في المنتدى الروسي الإفريقي، قال بوتين إن موسكو وافقت على المشاركة في الصفقة في ضوء التزاماتها بإزالة العوائق غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، ولكن أنه لم يتم الوفاء بأي من البنود.