أردوغان يُعلق على وقف النيجر تصدير اليورانيوم والذهب لفرنسا

اعتبر الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن وقف النيجر لتصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردًا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن بلاده تتفق مع روسيا في نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة.

وأوضح الرئيس التركي أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور تركيا خلال الشهر الجاري.

الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا

من جهة أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إن سلطات النيجر الشرعية وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، داعية لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ويخوض المجلس العسكري في النيجر مواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تتخذ موقفا صارما من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حتى الآن.

وأفاد أردوغان في تصريح بأن وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز الاستخبارات، يعملان مع الجانب الروسي لتنسيق اللقاء، معربا عن اعتقاده بأن اللقاء سيتم خلال شهر أغسطس الحالي.

وأكد "أننا متفقون مع الجانب الروسي، في نقل القمح عبر البحر الأسود، وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة".