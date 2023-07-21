أردوغان: تركيا ستُعزز تعاونها مع دول الخليج

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن بلاده ستُعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد بلاده، حسبما أفادت وكالة "الأناضول"التركية، مساء اليوم الجمعة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات وشمال قبرص التركية، أوضح رجب طيب أردوغان، أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، معربا عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، حيث لفت إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، حيث تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (رابح–رابح).

وقال أردوغان: "سنعزز تعاوننا مع دول الخليج عبر مشاريع ملموسة في الفترة المقبلة، وآمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد تركيا بشكل إيجابي بأقرب وقت، خصوصا في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والمقاولات. سنقوم بتنفيذ الجوانب التي تم الاتفاق عليها بسرعة".

وأضاف أردوغان مُوضحًا: "من جهة أخرى، وقعت تركيا على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران في تاريخها" خلال جولته الخليجية، مشددا على أن الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج مؤشر على ثقة تلك الدول باقتصاد وصناعة تركيا.

وأشار إلى أنه "من خلال الاتفاقيات الموقعة مع دول الخليج سنكون قادرين أيضا على الاستثمار المشترك مع دول أخرى".

تركيا - السعودية

وأشار الرئيس التركي إلى أن العلاقات بين بلاده والسعودية دخلت مرحلة جديدة، موضحا أنه مع توقيع 5 اتفاقيات جديدة فإن التعاون سينتقل إلى مراحل متقدمة.

تركيا - قطر

وأفاد أردوغان بأن تركيا وقطر تحتفلان هذا العام بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الثنائية، مؤكدا أن علاقات التعاون مع هذا الشريك الاستراتيجي تسير في مستويات رائعة، وأنه اتفق مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على نقل علاقات التعاون الثنائي إلى مجالات مختلفة.

وتابع أن قطر أرسلت لمساعدة متضرري الزلزال 10 آلاف منزل مسبق الصنع من تلك التي استخدمتها خلال استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، وأنه من المرتقب اتخاذ خطوات مشابهة، وفق ما قاله أمير قطر.

تركيا - الإمارات

وأوضح رجب طيب أردوغان أن الإمارات تعتبر من أهم شركاء تركيا الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، لافتا إلى زيادة حجم التجارة بنسبة 25% العام الماضي مسجلا 10 مليارات دولار.

كما بين أن تركيا والإمارات تمتلكان طاقات مهمة جدا في مجال التجارة والاستثمار، موضحا أنهما تناولا خلال الزيارة سبل إطلاق تلك الطاقات، وأن البلدين عززا العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال الاتفاقيات الأخيرة .

وذكر الرئيس التركي أن البلدين وضعا أسس إنشاء آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى، الأمر الذي سيساهم في ضمان رفع العلاقات بين الجانبين إلى أعلى مستوى، لافتا إلى أن تركيا والإمارات وقعتا 13 اتفاقية تعاون في قطاعات مختلفة بقيمة 50.7 مليار دولار، وأن العلاقات بين البلدين تدخل عامها الـ50 العام الجاري، وأن الزيارة كانت مهمة بشكل يتناسب مع أهمية هذا العام.

وأوضح المصدر نفسه أن تركيا وقعت مع الإمارات اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنى التحتية والخدمات والتجارة الإلكترونية والتمويل والصحة والغذائيات والسياحة والعقارات والمقاولات والصناعات الدفاعية والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة بقيمة 50.7 مليار دولار.

وفي سياق أخر، أكد أردوغان أن السيارة التركية "توغ" التي قدمها كهدايا إلى زعماء الدول الخليجية التي زارها، حظيت بإعجابهم جميعًا.