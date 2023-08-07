جامعة كفرالشيخ تشارك في معرض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. صور

للترويج والتسويق لإمكانيات الجامعة وبرامجها المتميزة

أكد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي حرص إدارة الجامعة على العمل فريق عمل واحد لتحقيق الهدف المنشود، لتكون الجامعة الأفضل بين الجامعات على المستوي المحلي والدولي .

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس عمداء الجامعة ، الاثنين، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، متابعة العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي بكليات الجامعة وفقا للخطة الزمنية المعلنة.

وأكد رئيس الجامعة متابعة استعداد الجامعة ووحداتها المختلفة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، وفي إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما أكد متابعة حسن سير العمل بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق ومراحل التنسيق المختلفة، ومتابعة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد والتأكيد على تضمنها زيارات مكثفة للمشروعات القومية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في القوافل التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ووجه د. دسوقي عمداء الكليات بمتابعة الأنشطة "التثقيفية والتوعية والترفيهية" للمعسكر التدريبي للطلاب في بلطيم، واشتراك اتحاد الطلاب في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة خلال الإجازة الصيفية، والتي تساعد على إدماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير أكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى توفير الدعم لسفراء التميز وفرق إدارة التميز الحكومي بالكليات للحصول على الملفات المطلوبة لتقدم الجامعة لجائزة التميز الحكومي وظهورها بالشكل المشرف بين الجامعات المصرية الحكومية

وجدد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، التأكيد على حرص الجامعة في استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والخدمية التي تهدف إلى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقرر مجلس العمداء مشاركة الجامعة في الدورة السابعة لمعرض التعليم العالي المقرر انعقاده خلال الفترة من 10-11 أغسطس الحالي والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للترويج والتسويق لإمكانيات الجامعة وبرامجها المتميزة.