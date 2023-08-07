محافظ الشرقية.. المخطط التفصيلي للمدن يمنع التعدي على أملاك الدولة

ويحافظ على الرقعة الزراعية..

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمدن ههيا وفاقوس والقرين، وذلك بعد الإنتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات الأراضي طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المدن.

وأكد محافظ الشرقية، أن الإعتماد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المخطط الذي تم اعتماده يشتمل على كافة الإشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى أنه جاء تلبية لإحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية.

وأضاف المحافظ، أنه تم مراعاة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة بعيدة عن العشوائية لتظهر المدن بالمظهر اللائق.

وكلف محافظ الشرقية، المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، بسرعة إنهاء المخططات التفصيلية والإستراتيجية لباقي المدن، وضرورة الإلتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن إعتماد المخططات التفصيلية جاء بعد جهود وتنسيق كامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية وتفصيلية للشوارع وتحديد الشكل الأمثل لإستخدامها والمساهمة في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكان، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من اعتماد 10 مخططات تفصيلية لمدن (الزقازيق – ديرب نجم – منيا القمح – أبو حماد – مشتول السوق - أولاد صقر - بلبيس - الإبراهيمية – كفر صقر - ابوكبير ) وجارى اعداد الدراسات اللازمة للإنتهاء من المخططات التفصيلي لمدن (الحسينية – القنايات – صان الحجر - منشأة ابوعمر) وذلك لتحقيق الإستفادة من الحيز العمراني المعتمد لكل مدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.