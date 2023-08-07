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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الإثنين، 16 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مُستشفى وتقصف مبنى سكنيًا في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلى

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قرية برقة شرق "رام الله"، فيما جرى اعتقال شابين من قريتي"بيت ريما" و"المغير" غرب وشرق رام الله.

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من "جنين" شمال الضفة بعد اقتحام حي المراح واندلاع اشتباكات عنيفة مع سكانه. 

 

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة واعتقلت شابين، فيما جرى اعتقال 3 من محافظة "نابلس" في الشمال بعد اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.

 

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم "شعفاط" شمالا وحي "الطور" شرقا، وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما. 

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