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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

المسجد الاقصي
المسجد الاقصي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك. 

 

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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب  لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد

 

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994..

 

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