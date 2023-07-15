قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مُصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية فى مدينة القدس المُحتلة، أن قوات الاحتلال استبقت الاقتحام باعتقال شاب لم تعرف هويته - قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل" منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994..