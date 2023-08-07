ندوة للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة بالبحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة ، برئاسة الدكتورةأمل زکريا قطب مقررة اللجنة العامة لحماية الطفل بالبحيرة ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك ،ندوة للتعريف بخط نجدة الطفل 16000، وذلك بالجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال بالبحيرة ( مؤسسة البنات بالابعادية ) بحضور فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، و هناء أبو العنين ، و أميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، وإستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة ، للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال.

حيث هدفت الندوة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين حول الممارسات الضارة للطفل، وكذلك التعريف بقانون الطفل، وما يقدمه خط نجدة الطفل بإعتباره آلية لتلقي الشكاوى التي تتعلق بإنتهاكات حقوق الطفل فضلاً عن حقهم في التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقاً للدستور.

كما تناولت الندوة خطورة الزواج المبكر "زواج الأطفال قبل سن 18 سنة" وعقوبة الختان وتجريم القانون له، نظراً لما ينتج عنه من أضرار صحية أو نفسية تؤثر عليهن فى المستقبل.

وتضمنت الندوة عرض عدد من أشكال الممارسات الضارة للأطفال، والتي يكون لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونموه وصحته وتعليمه وحمايته، ومن بينها ( العنف ضد الأطفال - التسرب من التعليم ).