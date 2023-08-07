حملة مكبرة تحرر عددًا من محاضر المخالفة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة بعددا من المجالس القروية التابعة لنجع حمادي، وذلك بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بشأن المتابعة المستمرة لجميع القطاعات المعنية بدوائرهم .

فقد قام احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة بشن حملة مجمعة على المحال التجارية والبقالة وجميع القطاعات، اسفرت عن تنفيذ عدد ٦ محاضر تموين وعدد ١ محضر نظافة وعدد ٣ محضر اشغال طريق وعدد ٤ محاضر ادارة منشأة بدون ترخيص .

حيث اكد انور ان الوحدة المحلية للمركز وقراها التوابع حريصة كل الحصر على المتابعة المستمرة لكافة المجالات والقطاعات حفاظا على حق المواطن للحصول على افضل خدمة واحسن اداء مقدمة له .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي حملة أخرى لضبط الباعة الجائلين الغير ملتزمين بالمكان المخصص لهم بحديقة الاسرة كسوق مؤقت لهم وينتشروا فى شوارع المدينة .

وعلى الفور تم شن حملة اشغالات ومرافق وتم المرور بشوارع المدينة حتى الساعات الاولى من صباح اليوم وتم التحفظ على العربات الحديدية والبضاعة الموجودة بحوزتهم وذلك تمهيدا لاعدام تلك العربات واتخاذ الاجراءات القانونية مع مغتصبى الطرق العامة والشوارع من الباعة الجائلين الغير ملتزمين بالسوق المؤقت المخصص لهم .

واكد انور ان حملات ضبط الشارع النجعاوى تعمل بصفة مستمر نهارا وليلا، وذلك للعمل على السيولة المرورية والحفاظ على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.

جرى تنفيذ تلك الحملة بحضور محمد حارث رئيس قسم الاشغالات يرافقة قوة من وحدة المرافق بالوحدة المحلية .