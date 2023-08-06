الأرصاد السعودية تحذر من استمرار هطول الأمطار على عسير وجازان

حذر المركز السعودى للأرصاد، اليوم الأحد، من فرص استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجارى على منطقتى عسير وجازان في المملكة العربية السعودية.

المركز السعودى للأرصاد

وكتب المركز السعودى للأرصاد، عبر تويتر، أن الأمطار المتوقع يمتد تأثيرها إلى منطقتى الباحة ومكة المكرمة في المملكة”.

وفي وقت سابق، ذكر المركز السعودى للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.