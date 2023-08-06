الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأرصاد السعودية تحذر من استمرار هطول الأمطار على عسير وجازان

المركز السعودى للأرصاد
المركز السعودى للأرصاد

 

حذر المركز السعودى للأرصاد، اليوم الأحد، من فرص استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجارى على منطقتى عسير وجازان في المملكة العربية السعودية.

 

txt

السعودي للأرصاد يحذر من طقس اليومين المقبلين بالمملكة

txt

الوظائف المطلوبة في المركز الوطني للأرصاد السعودي

المركز السعودى للأرصاد

وكتب المركز السعودى للأرصاد، عبر تويتر، أن الأمطار المتوقع يمتد تأثيرها إلى منطقتى الباحة ومكة المكرمة في المملكة”.

 

وفي وقت سابق، ذكر المركز السعودى للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

 

مواد متعلقة

موعد التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد السعودي

تخصصات شاغرة في وظائف المركز الوطني للأرصاد السعودي

الوظائف المطلوبة في المركز الوطني للأرصاد السعودي

المركز الوطني للأرصاد السعودي يعلن عن 54 وظيفة شاغرة