حركة السيارات بميدان مصطفى محمود صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الاثنين، بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

انتشار قوات المرور بالطرق السريعة والمحاور والميادين

كذلك انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالمحاور والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، ورفع أى معوقات أمام حركة المركبات.

الحالة المرورية بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر استكمال محاكمة المتهمين بخلية داعش الإرهابية

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، التى ستعقد بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة مُتهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وستُخصص الجلسة للمرافعة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم من بينها جرائم اختطاف مواطنين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه التحريات من اضطلاع المتهم الأول "م.ر"، بالعمل في مجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم "م.ر" والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.