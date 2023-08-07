أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، بشكل طفيف في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

وسجل متوسط سعر عيار "21" سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2261 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1850 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1439 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1233 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17264 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1943 دولارًا للأوقية.