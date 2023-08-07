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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عليها.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك، أمر جائز شرعا ولا إثم فيه وليس من الربا في شيء".

وأضافت: "بل هذا من العقود المستحدثة، التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي"، لافتة إلى أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعا ولا حرج".