الإفتاء تكشف الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك

أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح بناء على ذلك، أمر جائز شرعا ولا إثم فيه وليس من الربا في شيء".

وأضافت: "بل هذا من العقود المستحدثة، التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي"، لافتة إلى أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ولا حرمة في ذلك شرعا ولا حرج".