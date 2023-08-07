دعوات تطالب بإجازة يوم السبت للمدارس في أسيوط قبل بدء الدراسة

دعوات عديدة من الأهالي والمعلمين بأسيوط قبل بدء الدراسة تطالب بتنفيذ قرار إجازة يوم السبت في المدارس، ويأمل المطالبون بهذا القرار أن يمنح الطلاب والمعلمين وقتًا أطول للراحة بعد تعديل الجدول الزمني للعام الدراسي القادم.



تأتي هذه المطالب نتيجة للضغوط والتحديات التي تواجه الطلاب والمعلمين في مجال التعليم فقد تبين أن الجدول الدراسي الحالي يضع عبئًا كبيرًا على الطلاب من حيث عدد ساعات الدراسة والإعداد للامتحانات.

تعب وإجهاد



وتشير الإحصائيات إلى أن طلاب المدارس في أسيوط يعانون من تعب وإجهاد نتيجة ضغوط الدراسة المستمرة والمقررات المكدسة من المعروف أن الأيام الدراسية للطلاب صعبة ويوم الجمعة وحده لا يكفي لكي يكون لهم راحة

وقد ناشد أهالي محافظة أسيوط بإعتماد يوم السبت إجازة رسمية في مدارس التربية والتعليم بالمحافظة تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم ويطالبون اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والقائمين على العملية التعليمية أن يعتمد هذا القرار لوجود آثار إيجابية على الأسر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة فهذا سيساهم في توفير بعض النفقات مثل المواد البترولية المختلفة ( البنزين والسولار والوقود ) وكذلك توفير المواصلات

وطالب بعض أولياء الأمور بسرعة اعتماد يوم السبت إجازة رسمية في مدارس التربية والتعليم بأسيوط قبل بدء العام الدراسي الجديد ويؤكدون أن هذا القرار سيخفف عن كاهل الأسرة المصرية من ارتفاع المصروفات اليومية لأبنائهم

كما يرى أحدهم أنه سيساهم ذلك اليوم في توفير المزيد من النفقات للدولة مثل التوفير في الإنارة والبنزين والسولار وغيرها ويناشدون بسرعة اتخاذ القرار حيث يخدم مصلحة العملية التعليمية والمواطنين.

مدرسة القناطر الاعدادية



من جهته طالب رئيس مجلس أمناء مدرسة القناطر الاعدادية الجديدة بنين بأسيوط بأن يصبح يوم السبت إجازة رسمية في مدارس التعليم العام بجميع المراحل ويذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب في محافظة أسيوط قد قدموا اقتراحًا لجعل يوم السبت إجازة رسمية في مدارس التربية والتعليم بالمحافظة وذلك لتخفيف عبء المواصلات وتوفير وقت للطلاب لتحصيل الدروس وتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وتقليل الازدحام المروري بشوارع المحافظة مستوحى من بعض المحافظات الأخرى في الجمهورية.