ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك: "مفيش وقت"

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية لمجلس إدارة نادي القلعة البيضاء الحالي، بشأن مستقبل النادي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت لأندية كثيرة لكن على مستوى الأندية يظل اللعب للزمالك وتدريبه هو أكبر شرف حدث لي"

وأضاف: "لا يوجد شخص أهم من الزمالك، الزمالك هو الذي صنع كل نجومه"

وواصل: "أنا مش محسوب على حد، أنا محسوب على نادي الزمالك، وهفضل أدافع عن الزمالك، ولو لقيت أي حد بيشتغل ضد مصلحة النادي هيكون ليا رد فعل"

وواصل: "لو مجلس الزمالك الحالي شايف إنه له دور على الأرض، أنا أول واحد هدعمكم لكن لازم يبقى في حلول على الأرض، خاصة إن الوقت مش في صالح الزمالك"

واختتم: "مفيش حد من جمهور الزمالك هيقبل باستمرار نفس المشاكل الحالية في الموسم الجديد، والمسؤولين الموجودين دورهم حل المشاكل، مفيش وقت ومفيش هزار"