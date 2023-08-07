عاجل
صاحبة فيديو قص شعرها بسبب نتيجة الثانوية تروي كواليس الواقعة (فيديو) وزارة الداخلية تكشف حقيقة ترويج مخدرات في الفيوم
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك: "مفيش وقت"

ميدو
ميدو

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية لمجلس إدارة نادي القلعة البيضاء الحالي، بشأن مستقبل النادي.

إقرأ أيضًا..

txt

ميدو يعلق على أزمة أحمد عبد القادر مع جماهير الأهلي: "مش أول واحد يشتكي"

txt

ميدو يكشف السبب الرئيسي في رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت لأندية كثيرة لكن على مستوى الأندية يظل اللعب للزمالك وتدريبه هو أكبر شرف حدث لي" 
وأضاف: "لا يوجد شخص أهم من الزمالك، الزمالك هو الذي صنع كل نجومه" 
وواصل: "أنا مش محسوب على حد، أنا محسوب على نادي الزمالك، وهفضل أدافع عن الزمالك، ولو لقيت أي حد بيشتغل ضد مصلحة النادي هيكون ليا رد فعل" 
وواصل: "لو مجلس الزمالك الحالي شايف إنه له دور على الأرض، أنا أول واحد هدعمكم لكن لازم يبقى في حلول على الأرض، خاصة إن الوقت مش في صالح الزمالك"
واختتم: "مفيش حد من جمهور الزمالك هيقبل باستمرار نفس المشاكل الحالية في الموسم الجديد، والمسؤولين الموجودين دورهم حل المشاكل، مفيش وقت ومفيش هزار"

مواد متعلقة

ميدو جابر .. المصرى ثان صفقات المصرى الرسمية

شاهد.. ميدو لمجلس الزمالك: التاريخ لن يرحمكم

ميدو: الزمالك لن يقسط غرامة كهربا ومن يطالب بذلك "بيحلم"

سيراميكا يعلن انتقال ميدو جابر للمصري في صفقة تبادلية

ميدو عن تسريب "فويس" رضا سليم: الزمالك يتفاوض مع لاعب أفضل

ميدو: أرسلنا 850 ألف دولار لـ سبورتنج لشبونه لحل أزمة القيد

ميدو: الزمالك يحتاج لـ 110 مليون جنيه لقيد لاعبيه