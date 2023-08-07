ضبط 800 طربة من الحشيش بـ 5 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

فى مديرية أمن الشرقية ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

وفى مديرية أمن الإسكندرية تمكن ضباط المباحث من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,600,000 خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى القاء القبض على عاطلين متهمين بقتل مندوب توصيل بمنطقة الزاوية الحمراء وحرر محضر بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوجود قتيل فى الزاوية الحمراء وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، حيث تبين من خلال الفحص العثور على جثة مندوب توصيل مقتول بطعنة فى الصدر بعد دخوله فى مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل يستقل توك توك بسبب أولوية المرور.

وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجنى عليه بسكين فى صدره ، ولاذا بالفرار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.