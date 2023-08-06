عوامل تؤثر بالسلب على الأسنان وتزيد من التسوس

يحدث تسوس الأسنان عندما تخلق البكتيريا طبقة لزجة تسمى البلاك على أسنانك، هذا يضر بسطح أسنانك بمرور الوقت، وتسوس الأسنان شائع عند الأطفال، لذلك من المهم التأكد من أنهم يعتنون بأسنانهم ولثتهم منذ سن مبكرة.

إذا لم تتم معالجة التجاويف، فإنها تكبر وتؤثر على الطبقات العميقة من أسنانك، يمكن أن تؤدي إلى ألم شديد في الأسنان والتهاب وفقدان الأسنان، وزيارات الأسنان المنتظمة والعادات الجيدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط هي أفضل حماية لك من تسوس الأسنان وتسوسها.

موقع الأسنان

غالبًا ما يحدث التسوس في أسنانك الخلفية (الأضراس والضواحك)، تحتوي هذه الأسنان على الكثير من الأخاديد والحفر والشقوق والجذور المتعددة التي يمكن أن تجمع جزيئات الطعام، ونتيجة لذلك ، يصعب الحفاظ على نظافتها أكثر من أسنانك الأمامية الأكثر نعومة والتي يسهل الوصول إليها.

أطعمة ومشروبات معينة

الأطعمة التي تتشبث بأسنانك لفترة طويلة - مثل الحليب والآيس كريم والعسل والسكر والصودا والفواكه المجففة والكعك والبسكويت والحلوى الصلبة والنعناع والحبوب الجافة ورقائق البطاطس - من المرجح أن تسبب التسوس أكثر من الأطعمة التي يتم غسلها بسهولة عن طريق اللعاب.

كثرة تناول الوجبات الخفيفة أو الشرب

عندما تتناول وجبة خفيفة أو تشرب المشروبات السكرية بشكل ثابت ، فإنك تمنح بكتيريا الفم مزيدًا من الوقود لإنتاج الأحماض التي تهاجم أسنانك وتتلفها. كما أن احتساء المشروبات الغازية أو المشروبات الحمضية الأخرى على مدار اليوم يساعد في تكوين حمام حمضي مستمر على أسنانك.

تغذية الرضع قبل النوم

عندما يتم إعطاء الأطفال زجاجات قبل النوم مليئة بالحليب أو الحليب الاصطناعي أو العصير أو السوائل الأخرى المحتوية على السكر ، فإن هذه المشروبات تبقى على أسنانهم لساعات أثناء نومهم ، وتغذي البكتيريا المسببة للتسوس. غالبًا ما يُطلق على هذا الضرر اسم تسوس الأسنان الناتج عن زجاجة الرضاعة. يمكن أن يحدث ضرر مماثل عندما يتجول الأطفال الصغار حول الشرب من كوب سيبي مليء بهذه المشروبات.