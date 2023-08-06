استخدام التكنولوجيا الحديثة “الجينوم” في اختيار أبطال الرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تعاون استراتيجي مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدى التابع للقوات المسلحة وعدد من الجامعات المصرية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة( الجينوم الرياضي) ، في عملية اختيار وتطوير اداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الالعاب يعلن عن مستقبلا .

وتشمل الجامعات المشاركة في هذا التعاون، والمتخصصة في مجالات الطب والعلوم الرياضية، وسيتم تنفيذ دراسات وأبحاث مشتركة تهدف إلى فهم الجوانب الجينية المؤثرة في الأداء الرياضي والقدرات البدنية للرياضيين المصريين.

كما يستهدف التعاون استخدام التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الجينوم البشرى، في تحليل ودراسة البيانات الجينية للرياضيين، وتسهم هذه الدراسات في تحديد العوامل الجينية المختلفة التي قد تؤثر على الأداء الرياضي والقدرات البدنية للرياضيين في مصر.

ويتطلع الفريق المشترك إلى تطوير معرفة شاملة حول العلاقة بين الجينات والأداء الرياضي، ومن ثم استخدام هذه المعرفة في عملية اختيار أبطال الرياضة في مصر. ستسهم هذه الجهود المشتركة في تطوير الرياضة المصرية ورفع مستوى الأداء الرياضي في البلاد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بالابتكار والتقدم في المجال الرياضي، مشيراً إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر.

وأضاف نحن ندرك أن الرياضة تعتمد على المواهب والقدرات الفردية، ونسعى جاهدين للتطوير المستمر في هذا المجال من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، سنتمكن من فهم الجوانب الجينية المؤثرة في الأداء الرياضي والقدرات البدنية للرياضيين.

ومن المتوقع أن يعمل الفريق المشترك على وضع استراتيجيات وتوصيات تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في اختيار أبطال الرياضة وتطوير برامج التدريب والتأهيل البدني، وسيعزز هذا العمل التعاوني القوات المسلحة والجامعات المرموقة، بدعم من وزارة الشباب والرياضة، وقدرات الرياضيين المصريين، وتسهم في تحقيق نتائج أفضل في المنافسات الرياضية على المستوى المحلي والدولي.

شهد الفعاليات من مركز الطب التجديدي ( القوات المسلحة ) ، اللواء دكتور خالد عامر ، واللواء دكتور طارق طه ، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية ، و محمد الكردي، الدكتور عبد الأول محمد، سعيد حسب الله الرئيس التنفيذي للمشروع ، و محمد حسني ، الدكتور ايهاب إسماعيل جامعة حلوان، الدكتورة سارة ابراهيم جامعة القاهرة.

ومن جامعة مصر ، حضر الدكتور اشرف حيدر غالب رئيس الجامعه، والدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشؤون التوثيق والمتابعه، والدكتورة هالة عيسى عميد كلية تكنولوجيا الحيوية، والدكتور حسين ثابت وكيل كلية التكنولوجيا الحيوية للدراسات العليا والبحوث، ود/تحسين شعلة الأستاذ المساعد ورئيس قسم بكلية التكنولوجيا الحيوية، ود /اسامة سعد الأستاذ المساعد ورئيس قسم بكلية التكنولوجيا الحيوية، ود/مروة عامر المدرس بكلية تكنولوجيا حيوية.