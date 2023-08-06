المتحف القومي للحضارة يستقبل أعضاء الوفد الشبابي المغربي

نظمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية،زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية، لأعضاء وفد شباب المملكة المغربية ، وذلك في إطار فعاليات برنامج تبادل الوفود المصري المغربي ، والذي تستمر فعالياته حتى ١٠ أغسطس 2023.

وخلال الزيارة أشاد الوفد بمقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، وتضمنت جولة بقاعة العرض المركزية والتي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية بالإضافة إلي قاعة المومياوات، حيث تعرفوا على الحضارة المصرية العريقة من خلال القطع المعروضة بالمتحف، وشاهدوا الوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية، والتي احتفظ بها المتحف تخليدا للاحتفالية الاستثنائية التي نظمتها مصر لنقل هذه المومياوات من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما استمع المشاركون لشرح واف عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذي يمثل ملتقى حقيقيا لكل عصور الحضارة المصرية، إلى جانب الإمكانيات الكبيرة الضخمة التي يمتلكها المتحف من مسرح وسينما وكافيتريات ومركز تجاري وقاعات تعليمية وتدريب ومكتبة ودار للنشر واستديو للتصوير ومعامل للترميم.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة ، كانت قد استقبلت الوفد الشبابي من المملكة المغربية، في إطار إنماء وتوطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.

