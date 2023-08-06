«القاهرة» يضخ 4 مليارات جنيه لتمويل 40 ألف عميل لشراء السكن

افتتح إدارة مركزية للتمويل العقاري

أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن حجم محفظة التمويل العقارى بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 40,000 عميل.

افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة فى مجال التمويل العقارى والتابعة للبنك والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد.

وبحضور مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسئولى بنك القاهرة ومسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

قال فايد، إن افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة تهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وتابع فايد أن إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

كما أشار إلى أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.

وأعربت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتى تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقارى وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت أن بنك القاهرة مساهم فعال فى مسيرة التمويل العقارى فى مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل منذ بدايته. ويعد من البنوك الرائدة فى تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين فى الاستفادة من مشروعات الصندوق.

ونجح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط فى بداية المشروع، كان من ضمنها بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقارى حاليًا.

وأشارت مى عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل على الإعلانات التى يطرحها الصندوق.

وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور فى تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التى يقدمها البنك المركزى.