السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوريا تلغي اعتماد قناة بي بي سي على أراضيها

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، عن إلغاء اعتماد قناة "بي بي سي" البريطانية على أراضي سوريا، قائلة إن القناة "تعمدت تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".
 

 

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وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".
وأضاف الوزارة أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".

كما أكدت في بيانها أنه "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

ولم ترد بي بي سي على الفور على طلب للتعليق.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا الشهر الماضي حول ما قالت إنها "روابط مباشرة" بين تجارة الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاغون وعائلة الرئيس بشار الأسد ، وكذلك الجيش السوري.

 

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