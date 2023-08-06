كلام فى الهوا

الأحد 06/أغسطس/2023 - 09:11 م 8/6/2023 9:11:00 PM

من أمثال العرب «حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق ومن الأسوار ما أحاط بالمعصم»، ويشير المثل القديم إلى أنه يجب على الشخص ألا يُغالى فى أى عمل أو فعل، لأن المُغالاة لها تأثير سلبى على الناس، فيجب الاكتفاء بالمناسب من العمل دون إفراط، فلا فائدة مرجوة من المغالاة فى أى شىء، لذلك جاء المثل هذا ليقول لنا إن العاقل هو ذلك الشخص الذى يكتفى بالقلادة أو الأسوار دون مبالغة فى الطول أو الحجم لإظهار ثرائه أو قوته.

ولكن ما أصعب ما تطرحه من انعكاس لشخصيته فى عيون الناس، وإذا أردنا أن نعدد مساوئها لاحتجنا لوقت طويل وجهد ليس بالقليل، ولكن العاقل تكفيه الإشارة أو العبرة، ولا عزاء لمن لم يفكر إلا فى إظهار ذاته.

فالناس قد تكون فى حاجة إلى الأموال التى دفعتها لإطالة القلادة التى تضعها حول عنقك أو معصمك. إن ما نشاهده من بعض الفنانين الذين يلبسون من تلك القلادة ما يستفز به الناس، قد رأينا هذا الشخص الذى يحيط عنقه بأكثر من قلادة ويضع حول معصمه العديد من الأساور، وللأسف الشديد يقدمون على أنهم الأصحاء نفسياً ونحن المرضى، حتى غُم علينا الصواب، وأصبح لدينا قلوب لا تفكر ولا تعرف الصح من الخطأ وانقلبت الموازين والمفاهيم بفضل أصحاب السعادة.

لم نقصد أحداً!