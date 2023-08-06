التموين: 600 كيلو ذهب دخلت مصر

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب استفاد منها المصريون والأجانب، ودخل بموجبها إلى البلاد 600 كيلو من الذهب.

وقال "فرج" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن تأثير المبادرة جيد جدا على السوق المصري وقضت على وجود قفزات في الأسعار.

أشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 2150 و2160، والمبادرة تنتهي في شهر نوفمبر معربا عن أمله في استمرارها، لافتا إلى أن صناعة الذهب انتعشت بسبب مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهو ما شجع المصانع والورش الصغيرة خلال الفترة الأخيرة.

صل فرج أن مبادرة زيرو جمارك كانت أفضل بالنسبة للسوق المصرية، وكذلك أفضل بالنسبة للدولة لتعويض نقص الحصيلة الدولارية، مؤكدًا أن الذهب عملة عالمية معتمدة مثل الدولار.

وأكمل أنهم يتمنون زيادة كميات الذهب التي تدخل البلاد عن طريق مبادرة زيرو جمارك، بعد وصول الكميات الحالية إلى 600 كيلو، مؤكدًا أنها تسببت في انتعاش السوق.

وأوضح أن سعر الذهب لن يقل إذ أن السعر الحالي قريبًا للغاية من السعر العالمي، لافتا إلى أن الارتفاع متوقع خصوصًا مع عمليات ضرب ناقلات البترول نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والوقود مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالذهب، ما ينبئ بزيادة السعر العالمي، وبالتالي زيادة السعر المحلي.

0.2 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2150 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1931 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1847 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 17240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الأسبوع، حيث لم تتأثر حركة الأسعار مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

أضاف، أنه كان من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب مع رفع الفائدة، لكن العائدات التي حققها الذهب منذ قرارات رفع الفائدة والتعويم خلال الغام الماضي، أثبتت جدارة الذهب كأداة للتحوط ضد تراجع العملة وقت الأزمات، مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.