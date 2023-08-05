انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم السبت 5 أغسطس، بشكل طفيف في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2466 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2261 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 1850 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1439 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1233 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 925 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17264 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1943 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمي

أسعار الذهب العالمي

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأميركي في يوليو لتعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأونصة، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1970.90 دولار، بحسب الأسواق العربية

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات بعض المحللين بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 23.72 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.4% إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ نحو ثلاثة أسابيع.