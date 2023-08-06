المعلق خليل البلوشي يكشف سبب اختفائه الإعلامي " شاهد "

كشف المعلق العماني خليل البلوشي مساء اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي ، عن سبب اختفاءه الاعلامي خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا ..

نشر حساب خليل البلوشي بيان عن سبب اختفاءة عن الساحة الإعلامية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وجاءت التغريدة كالتالي :" نسأل الله التوفيق".

أضاف :" في مسيرتي الإعلامية لقيت أكثر من ما اتمنى، لقيت حب الناس، حرصهم وتفاعلهم وأمنياتهم وشعورهم".

أكمل :" حظيت بأكثر من ما كنت اتمناه،انتم كنتم سبب سعادتي ونجاحي".

أردف :" هنالك الكثير من الجمهور الذي أحبني وهنالك الكثير من اللذين تمنوا غيري، انا الآن أمام مفترق طرق في مسيرتي الإعلامية، كل ما اطلبه منكم هو الدعوات الصادقة وأمنياتكم في كل الأحوال :أنا مدين لوجودكم في حياتي".

في سياق مٌتصل ، يٌعد خليل البلوشي معلق في قنوات وشبكة بي ان سبورت القطرية ، ويحظي بجماهيرية كبيرة في العالم العربي".