عاجل
شرق أوسط جديد بعيون سعودية .. فيديو
الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المعلق خليل البلوشي يكشف سبب اختفائه الإعلامي " شاهد "

خليل البلوشي
خليل البلوشي

كشف  المعلق العماني خليل البلوشي مساء اليوم الأحد  عبر حسابه الرسمي  ، عن سبب اختفاءه الاعلامي  خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضًا .. 

txt

باريس سان جيرمان يضع شرط تعجيزي يعرقل انتقال فيراتي للهلال

txt

النصر يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الرجاء

نشر حساب خليل البلوشي بيان عن سبب اختفاءة عن الساحة الإعلامية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وجاءت التغريدة كالتالي :"  نسأل الله التوفيق".

أضاف :" في مسيرتي الإعلامية لقيت أكثر من ما اتمنى، لقيت حب الناس، حرصهم وتفاعلهم وأمنياتهم وشعورهم".

أكمل :" حظيت بأكثر من ما كنت اتمناه،انتم كنتم سبب سعادتي ونجاحي".

أردف :" هنالك الكثير من الجمهور الذي  أحبني وهنالك الكثير من اللذين تمنوا غيري، انا الآن أمام مفترق طرق في مسيرتي الإعلامية، كل ما اطلبه منكم هو الدعوات الصادقة وأمنياتكم في كل الأحوال :أنا مدين لوجودكم في حياتي".

في سياق مٌتصل ، يٌعد خليل البلوشي معلق في قنوات وشبكة بي ان سبورت القطرية ، ويحظي بجماهيرية  كبيرة في العالم العربي".