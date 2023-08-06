محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والتي تزور المحافظة لدعم جهود تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية"، على أرض المحافظة ولقاء القائمين على عمل المبادرة.

يأتي ذلك في إطار أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، وحرصًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

استعرض المحافظ، الموقف الحالي لتنفيذ المبادرة داخل مراكز وقرى المحافظة، مُشيدًا بالإقبال الذي تحظى به، كما بحث مع أعضاء اللجنة ما يتطلبه عمل المبادرة من إمكانات مادية وبشرية لدعم أعمالها والتوسع فيها؛ مُوجهًا بتذليل العقبات وتيسير عمل القائمين عليها، وتكثيف حملات التوعية بالمبادرة؛ للوصول للسيدات المستهدفات بالحملة كافة حرصًا على سلامتهن وصحتهن.